مصطفي عسل يفجر مفاجأة ويطيح بعلي فرج خارج بطولة cib

فجر اللاعب المصري مصطفى عسل، مفاجآة مدوية لعشاق لعبة الاسكواش، ونجح في تحقيق الفوز في المجموعة الأولي من بطولة cib للاسكواش.





وتمكن مصطفي عسل من تحقيق الفوز والتفوق على زميله والمصنف الأول عالميًا على فرج بنتيجة 2-0 في المجموعة الأولى من بطولة CIB للاسكواش.









وحقق مصطفي عسل الفوز أمام علي فرج، حيث جاءت نتائج الأشواط كالأتي؛ 11-4، 11-6





وبذلك الفوز ودع علي فرج المصنف عالميا، بطولة cib للاسكواش، من دور المجموعات.



