إيطاليا: سلالة "دلتا" تمثل 16.8 % من إصابات كورونا

قال المعهد الوطنى للصحة فى إيطاليا اليوم الجمعة، إن إصابات السلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" تمثل 16.8 بالمئة من إجمالى حالات كوفيد-19 فى البلاد، بحسب "روسيا اليوم" .





وفى انتظار نتائح دراسة أكثر شمولا تصدر فى الأيام القادمة، قال المعهد إن نسبة إصابات "حالات الإصابة بالسلالتين المتحورتين "كابا" و"دلتا" قفزت من 4.2 فى مايو إلى 16.8 فى يونيو"، استنادا لبيانات يوم 21 مايو.





وتعتبر إيطاليا تاسع دولة فى العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.



