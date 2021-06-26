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موسيماني يستقر على وضع نجم الأهلي بدكة البدلاء أمام الترجي

السبت 26/يونيو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على وضع نجم الفريق على دكة البدلاء، بمواجهة الترجي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويدرس المدير الفني، الإبقاء على خدمات حسين الشحات لاعب الفريق، على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، بعد مباراة الذهاب.

يأتي ذلك، في ظل رغبة المدير الفني في استمرار الاعتماد على صلاح محسن، خاصةً مع تراجع مستوى الشحات بالفترة الأخيرة.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بهدف دون رد.

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