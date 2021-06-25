وزير الخارجية يكشف عن تحرك جديد بشأن سد النهضة



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مجلس الأمن له الصلاحية كجهاز أممي متوافق عليه دوليا في تناول أي قضية يرى الأعضاء أنها تهدد السلم والامن، وبالتالي تقتضي تدخل المجلس لاحتواء الأمر.

وأضاف أن ما تقوله أثيوبيا إدعاء ليس له أي مصداقية، وهو محاولة لتهرب والتنصل من الآليات التي تستطيع التعامل مع هذه القضية، موضحا أن مصر وضعت ثقة كبيرة في الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات ولكن بعد سنة من هذه الجهود لم نصل لأي تقدم أو نتيجة.



وأكد أنه ليس هناك تدويل لقضية سد النهضة، وإنما هناك استخدام للآليات المتوفرة دوليا ومختصة بذلك، منوها بأن مصر تقدمت اليوم بخطاب لرئيس مجلس الأمن لطلب عقد جلسة لتناول القضية، ويوجد أيضا طلب من السودان حول نفس الأمر.



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تقدم أثيوبيا بشكوى إلى مجلس الأمن بأن مصر والسودان يريدون تدويل ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن القضية ليست قضية تدويل.