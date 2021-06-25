Advertisements

الجيش الباكستانى يعلن مقتل 5 جنود فى هجوم نفذه مسلحون

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
 أعلن الجيش الباكستانى، الجمعة، مقتل 5 من جنوده بالرصاص فى كمين نصبه مسلحون فى إقليم بلوخستان، الذى شهد هذا العام زيادة فى هجمات المسلحين، بحسب الشرق بلومبرج.

 

وأضاف الجيش أن المهاجمين أطلقوا النار على الجنود بمنطقة سانجان، مساء الخميس، ولم يتم تحديد هوياتهم بعد.

 

ويعانى إقليم بلوخستان، الذى يعد منطقة حيوية للبرنامج التنموى الصينى المعروف بمبادرة الحزام والطريق وتتكلف 60 مليار دولار، من هجمات المسلحين من الانفصاليين البلوخ وحركة طالبان وتنظيم "داعش"، الذين يستهدفون الجيش، وأيضا المشروعات التى يشارك فيها مستثمرون أجانب.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

حلا شيحة تلغى متابعة محمد رمضان على إنستجرام.. فما السبب

منذ 38 دقيقة

معين الشعباني يثير مخاوف الأهلي قبل المواجهة النارية

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لمنتخب ألمانيا قبل مواجهة إنجلترا في كأس أمم أوروبا

منذ أقل من ساعة

خليل شمام يتحدى الأهلي بتصريح ناري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد الترجي التونسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

11:01 م

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

08:02 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

10:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى