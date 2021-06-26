وزير الخارجية عن سد النهضة: مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الشعب المصري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرصد العملي لسد النهضة يوضح أن أثيوبيا لم تصل للاعمال الإنشائية التي تتيح لها الملىء الكامل للسد، ولكن الأمر مرتبط بمخالفة اتفاق المبادىء، والذي نص على أثيوبيا لا تقوم بالملء إلا بعد الوصول لإتفاق ملزم.

و أشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أثيوبيا عازمة على مخالفة الغتفاق مرة اخرى الآن، منوها بأن التوجه لمجلس الأمن يضع المسؤلية على المجتمع الدولي لإيجاد الحلول التي تؤدي للحفاظ على السلم والأمن.

وعن تصريح جنرال أثيوبي بشأن أثيوبيا جاهزة لحل عسكري بشأن سد النهضة، وأن مصر لن تستطيع تدمير السد، عقب وزير الخارجية، قائلا: "هذا نهج ألفناه على مدار السنوات الماضية"، مشيرا إلى أنها تصريحات استفزازية لا تؤدي إلى تحقيق الوئام.

وأضاف أن مصر على مدار السنوات الماضية كانت تتحدث عن القدرة للوصول إلى حل، وإقامة علاقات مبنية على التعاون، معلقا: "نعلم جيدا ما هي حقوق مصر المائية، ومصلحة مصر، وما هي حقوق الشعب المصري"، مؤكدا أن مصر تسعى دائما لاتخاذ الوسائل السلمية ولكن هذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري.

ولفت إلى أن الدولة المصرية لن تتهاون في الدفاع عن حقوق شعبها في حالة وقوع ضرر، مضيفا: "نسلك في كل مرحلة الإمكانيات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع والحالة القائمة".

