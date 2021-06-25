محمد عادل إمام يستعرض عضلاته فى أحدث جلسة تصويرية له

شارك النجم محمد عادل إمام، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد إمام في الصورة مستعرضا عضلاته ورشاقته المفرطة، في إحدى صالات الجيم، وعلق قائلاً "حلم كبير"، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.





يذكر أن آخر أعمال محمد إمام، مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجى.