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هادي خفاجة يعلن خطوبته من خارج الوسط الفني

السبت 26/يونيو/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفل الفنان الشاب هادي خفاجة قبل قليل، بخطوبته، وسط حضور عدد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته.

ونشر هادي خفاجة صورة من خطوبته عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": وعلق قائلاً" الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات"

من ناحية أخري يستعد الفنان الشاب هادي خفاجة، للعودة للسينما من جديد، من خلال الفيلم الشبابي «سيدا» الذي تعاقد عليه مع شركة «سينما سكوير» ليبدأ تصويره خلال أسبوعين من الآن من إخراج محمد عادل يوسف.

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