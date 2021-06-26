الفيلم التسجيلي ( إلهام ) يمثل مصر في المهرجان الدولي الوثائقي لحقوق الانسان بالرباط



انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لوثائقي حقوق الانسان بالرباط ، الذي ينظمه مركز الجنوب للفن السابع والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار “السينما لغتنا المشتركة بالرباط بدولة المغرب الجمعة 25 يونيو تعد أبرز المشاركات المصرية الفيلم التسجيلى المستقل "إلهام" للمخرج "أحمد عبد العليم قاسم والذي كتب له السيناريو وشارك في تصويره محمد شادي وقام الاخير بالمونتاج والموسيقي التصويريه مهداه من الفنان تامر كروان وهو انتاج مستقل للمخرج " .

المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الانسان ينعقد أيام 25/26/27 يونيو 2021بالرباط /المملكة المغربية، تحت شعار:"السينما لغتنا المشتركة " وسيترأس لجنة التحكيم السيد محمد قبلاوي مخرج ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد ) وعضوية كل من المخرجة عزة الحسيني مديرة مهرجان لقصر للسينما الافريقية. ( مصر) والمخرج سيرن ماركوس SØREN MARCUSSEN ) الدنمارك )و المخرج والمنتج رفائيل ميرتس RAFFAELE MERTES ) إيطاليا و الباحثة في السينما انصاف اوهيبة ( تونس)

تتبارى الأفلام المشاركة على ثلاث جوائز. جائزة المهرجان للفيلم الوثائقي الطويل جائزة المهرجان للفيلم الوثائقي و جائزة لجنة التحكيم