Advertisements

الفيلم التسجيلي ( إلهام ) يمثل مصر في المهرجان الدولي الوثائقي لحقوق الانسان بالرباط

السبت 26/يونيو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لوثائقي حقوق الانسان بالرباط ، الذي ينظمه مركز الجنوب للفن السابع والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار “السينما لغتنا المشتركة بالرباط بدولة المغرب الجمعة 25 يونيو تعد أبرز المشاركات المصرية الفيلم التسجيلى المستقل "إلهام" للمخرج "أحمد عبد العليم قاسم والذي كتب له السيناريو وشارك في تصويره محمد شادي وقام الاخير بالمونتاج والموسيقي التصويريه مهداه من الفنان تامر كروان وهو انتاج مستقل للمخرج " .
المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الانسان ينعقد أيام 25/26/27 يونيو 2021بالرباط /المملكة المغربية، تحت شعار:"السينما لغتنا المشتركة " وسيترأس لجنة التحكيم السيد محمد قبلاوي مخرج ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد ) وعضوية كل من المخرجة عزة الحسيني مديرة مهرجان لقصر للسينما الافريقية. ( مصر) والمخرج سيرن ماركوس SØREN MARCUSSEN ) الدنمارك )و المخرج والمنتج رفائيل ميرتس RAFFAELE MERTES ) إيطاليا و الباحثة في السينما انصاف اوهيبة ( تونس)
تتبارى الأفلام المشاركة على ثلاث جوائز. جائزة المهرجان للفيلم الوثائقي الطويل جائزة المهرجان للفيلم الوثائقي و جائزة لجنة التحكيم

أخبار تهمك

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد الترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في خط الوسط.. ملامح تشكيل الأهلي أمام الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على وضع نجم الأهلي بدكة البدلاء أمام الترجي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يحسم مصير نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:47 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

12:16 ص

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

12:31 ص

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

05:35 م

مفاجأة في خط الوسط.. ملامح تشكيل الأهلي أمام الترجي

12:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى