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باريس سان جيرمان يضم شقيق مبابي

السبت 26/يونيو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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بينما يجاهد باريس سان جيرمان للإبقاء على كيليان مبابي، أعلن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة، التعاقد مع شقيقه الأصغر إيثان لثلاث سنوات مع فريق الشباب حتى 2024.

ولعب إيثان البالغ عمره 15 عاماً للفئات السنية في سان جيرمان في السابق، وينضم إلى سيني مايولو في التوقيع للنادي للمواسم الثلاثة المقبلة.

وقال سان جيرمان في بيان "نجح النادي في ربط هذا الثنائي الواعد المولود في 2006 لثلاثة مواسم مقبلة".

ويشارك كيليان حالياً مع فرنسا في بطولة أوروبا ويتبقى له عام واحد في عقده. 

وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللاعب البالغ عمره 22 عاماً على البقاء مع باريس سان جيرمان ومواصلة اللعب في الدوري الفرنسي.

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