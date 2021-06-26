وزير الخارجية يكشف آخر تطورات العلاقات المصرية القطرية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية تسير في الاتجاه الصحيح، ولجنة المتابعة لتنفيذ مخرجات قمة العلا تنعقد بشكل دوري.





و أشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن معظم القضايا العالقة المرتبطة بسنوات المقاطعة تم التعامل معها بشكل إيجابي من الجانبين، لافتا إلى أن لقاءه مع امير قطر ووزير الخارجية القطري تؤكد وجود إرادة سياسية قوية لدى دولة قطر لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، وإزالة شوائب الماضي.



