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وزير الخارجية يكشف آخر تطورات العلاقات المصرية القطرية
السبت 26/يونيو/2021 - 03:09 ص
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية تسير في الاتجاه الصحيح، ولجنة المتابعة لتنفيذ مخرجات قمة العلا تنعقد بشكل دوري.
و أشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن معظم القضايا العالقة المرتبطة بسنوات المقاطعة تم التعامل معها بشكل إيجابي من الجانبين، لافتا إلى أن لقاءه مع امير قطر ووزير الخارجية القطري تؤكد وجود إرادة سياسية قوية لدى دولة قطر لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، وإزالة شوائب الماضي.
وأكد وزير الخارجية، أنه كان هناك اهتمامًا وترحيبًا قطريًا بزيارته إلى الدوحة، معلقا: "شعرت برغبة حقيقية في أن تكون هذه الزيارة فاتحة لاستعادة العلاقات الطبيعية التي تربط بين البلدين"، منوها بانه مهما كان هناك شوائب في العلاقات الدولية خاصة بين الشعوب العربية، فأن هناك رباط مقدس بين الدول تتجاوز أي شوائب.
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