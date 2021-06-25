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عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:47 م
سكودا مصر
سكودا مصر
الفجر الاقتصادي
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قالت شركة كيان ايجيبت وكيل سيارات سكودا في مصر، إنها قررت وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر نتيجة لازمة  عالميا تواجهها الشركة تتعلق بنقص مكونات الإنتاج على رأسهم الشرائح الالكترونية.

 

وتابعت الشركة في بيان رسمي وزعته على وكلائها في مصر مؤرخ بتاريخ 18 يونيو 2021، أن ازمة نقص الشرائح الالكترونية بالاضافة إلى بعض المكونات اثر على حصص المستوردين والوكلاء في معظم دول العالم، وأدى إلى انخفاض معدلات الانتاج في الربع الثاني والثالث من 2021.

 

وتوقعت الشركة، أن مستويات إنتاجها لن تعود إلى المستويات الطبيعية نتيجة لتلك الأزمة إلا في بداية الربع الأول من 2022 مما يترتب عليه خفض حصص المتفق عليها سابقا مع جميع الموزعين المعتمدين.

 

وأضافت الشركة، أن على جميع الموزعين  المعتمدين بداية من اليوم وقف حجوزات جميع موديلات سكودا بكافة أنواعها وفئتها، أما العملاء الذين قاموا بحجز احد الموديلات فيتم إبلاغهم بالازمة والتأخير الناتج عنها وتأثيرة على تسلمهم سيارتهم،  مؤكدة أن اي وكيل يخالف التعليمات سوف يتم اتخاذ إجراء ضده قد يصل إلى إلغاء عقد توزيعه ووقف التعامل معه.

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وقف حجوزات سكودا في مصر سيارات سكدوجا مصر سكودا مصر أزمة نقص الشرائح الالكترونية

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