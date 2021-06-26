الزمالك يواصل استعداداته اليوم السبت لمواجهة مصر المقاصة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة مصر المقاصة.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع اللاعبين في الرابعة عصرا، على أن يخوض الفريق تدريباته في الخامسة مساءً.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.





يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه على المقاصة بهدفين نظيفين.