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بني سويف يستضيف شقيقه التليفونات بديربي الصعيد

السبت 26/يونيو/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستضيف عصر اليوم السبت الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف شقيقه تليفونات بنى سويف وذلك فى إطار المباراة التى تجمع بينهما بملعب استاد بنى سويف الرياضى ضمن منافسات الأسبوع 29 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف يدخل المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجابية والعودة للانتصارات اوتخسين مركزه بمقدمة الجدول .

وساد الارتياح أروقة الفريق عقب عودة حسن عبده مدافع الفريق لاداء التدريبات الجماعية وتعافيه من الإصابة .

وكان بنى سويف قد تعادل سلبيا بمباراته الأخيرة أمام سوهاج خارج ملعبه .

فيما يدخل التليفونات بقيادة مديره الفنى محمد جمال المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز خاصة فى ظل موقف الفريق الصعب وسعيه للهروب من منطقة الخطورة .

وفاز التليفونات لمباراته السابقة أمام طهطا بنتيجة 1/3.

وكانت مباراة الدور الاول قد شهدت فوز التليفونات بثنائية نظيفة على بنى سويف .

ويحتل بنى سويف المركز الخامس برصيد 42 فيما يحتل التليفونات المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة .

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