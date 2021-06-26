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عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة
السبت 26/يونيو/2021 - 12:16 ص
أمنية فوزي
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الذهاب لمجلس الأمن يضع المسؤولية على المجتمع الدولي لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة، حسبما ذكرت "العربية" في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.
وشدد "شكري"، خلال تصريحاته، لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، الجمعة، على أن مصر تعلم حقوقها المائية وكيفية الدفاع عنها.
وعن تركيا، أوضح وزير الخارجية، أن القوات التركية في ليبيا نظامية، وهي المقصودة برحيل القوات الأجنبية من ليبيا.
وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المساس بمياه مصر خط أحمر، مشددًا على أنها قضية أمن قومي.
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