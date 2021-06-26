Advertisements

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

السبت 26/يونيو/2021 - 12:16 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أمنية فوزي
Advertisements
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الذهاب لمجلس الأمن يضع المسؤولية على المجتمع الدولي لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة، حسبما ذكرت "العربية" في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وشدد "شكري"، خلال تصريحاته، لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، الجمعة، على أن مصر تعلم حقوقها المائية وكيفية الدفاع عنها.

وعن تركيا، أوضح وزير الخارجية، أن القوات التركية في ليبيا نظامية، وهي المقصودة برحيل القوات الأجنبية من ليبيا.

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المساس بمياه مصر خط أحمر، مشددًا على أنها قضية أمن قومي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة سامح شكري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد الترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة في خط الوسط.. ملامح تشكيل الأهلي أمام الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

أنشيلوتي يحسم مصير نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على وضع نجم الأهلي بدكة البدلاء أمام الترجي

منذ ساعة و 22 دقيقة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

عاجل.. تعرف على ما تم الاتفاق عليه فى نهاية القمة المصغرة لسد النهضة

من ٣ جهات.. تحركات عاجلة بشأن سد النهضة

اللي عايز يجرب يجرب.. كيف رسم السيسي خطا أحمر لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة؟

بعد تصريحات مياه النيل خط أحمر.. تطورات جديدة في ملف سد النهضة

الأسباب والخلافات.. القصة الكاملة لفشل أحدث مفاوضات سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:47 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

12:16 ص

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

12:31 ص

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

05:35 م

مفاجأة في خط الوسط.. ملامح تشكيل الأهلي أمام الترجي

12:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى