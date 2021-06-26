الدخان يصطدم بأسمنت أسيوط في مباراة الصعود للدورى الممتاز



يشهد ملعب نادي أسمنت أسيوط مواجهه مرتقبة وهامة بالجولة ال29 للمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني في الرابعة من عصر اليوم السبت بين فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء نوح برصيد 55 نقطة مع فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الرابع عشر بقيادة هيسم صالح برصيد 29 نقطة.



ويسعى الفريقان للفوز والحصول على النقاط الثلاثة الشرقية للدخان للصعود إلى الدوري الممتاز واسمنت أسيوط من أجل الهروب من شبح الهبوط.



شهدت مباراة الدور الاول فوز فريق الدخان بهدفين نظيفين سجلها اسلام فتحى ومحمد حسن.



2- طهطا مع الألومنيوم



يحتضن ملعب نادي طهطا لقاء فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة أسامة البلم برصيد 15 نقطة فريق الألومنيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد ابراهيم برصيد 51 نقطة ويسعى الألومنيوم للفوز من أجل الحفاظ على فرصة الصعود في حالة تعثر فريق الشرقية للدخان.



وحقق الألومنيوم الفوز بثلاثية نظيفة سجلها وائل على هدفين ومراد صبرى هدف.



3- المنيا مع شباب سمسطا



يستضيف فريق المنيا صاحب المركز الثالث بقيادة شديد قناوي برصيد 51 نقطة نظيرة فريق مركز شباب سمسطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 29 نقطة.



ويسعى الفريقان للفوز المنيا من أجل الحفاظ على فرصة الصعود في حالة تعثر الدخان المتصدر وشباب سمسطا من أجل الهروب من النفق المظلم.



وحقق فريق المنيا الفوز خارج ملعبه في الدور الأول بهدف محمود بليه.



4- بنى سويف مع تليفونات بني سويف





يلعب بنى سويف صاحب المركز الخامس بقيادة محمد يوسف برصيد 42 نقطة مع شقيقة فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد جمال برصيد 31 نقطة الذي يسعى للفوز من أجل البقاء في المسابقة.



وشهدت مواجهة الدور الاول فوز فريق تليفونات بني سويف بهدفين نظيفين سجلها أحمد رضا واديمولا عزيز.



5- قنا مع شبان قنا



يواجه فريق قنا صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 34 نقطة لقاء مرتقب وهامة مع شبان قنا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 31 نقطة.



ويسعى الفريقان للفوز من أجل الهروب من النفق المظلم.



وحقق فريق قنا الفوز بهدف دون رد في الدور الأول سجله محمود شركس.



6- ديروط مع كيما اسوان



على مركز شباب ناصر ملوي، يلتقي فريق ديروط صاحب المركز السابع بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 38 نقطة مع فريق كيما اسوان صاحب المركز الحادي عشر بقيادة زيزو حشمت برصيد 32 نقطة يسعى كيما اسوان للفوز من الهروب من النفق المظلم.



وشهد لقاء الدور الاول فوز ديروط بثلاثية نظيفة سجلها اسلام عبد الراضي وشعبان عبد الحميد وسعيد جمال.



7- الإعلاميين مع البترول



يلعب فريق الإعلاميين صاحب المركز الرابع بقيادة جميل حلمى برصيد 46 نقطة مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثامن بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 37 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول تقدم محمد عفروتو للبترول وتعادل مهدي صبحى للاعلاميين.



8- الفيوم مع سوهاج



يحل فريق سوهاج صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد خلف برصيد 37 نقطة ضيفاً على فريق الفيوم صاحب المركز السادس بقيادة سعد فاروق برصيد 40 نقطة، حقق سوهاج الفوز بهدف دون رد سجله في الدور الأول سجلة احمد حاتم.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 55 نقطة

2- الألومنيوم 51 نقطة

3- المنيا 51 نقطة

4- الإعلاميين 46 نقطة

5- بنى سويف 42 نقطة

6- الفيوم 40 نقطة

7- ديروط 38 نقطة

8-البترول37 نقطة

9- سوهاج 37 نقطة

10- قنا 34 نقطة

11- كيما اسوان 32 نقطة

12- شبان قنا 31 نقطة

13-تليفونات بنى سويف 31 نقطة

14- أسمنت أسيوط 29 نقطة

15-شباب سمسطا 29 نقطة

16- طهطا 15 نقطة