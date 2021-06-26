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خبير أمني: 30 يونيو غيرت مسار مصر تمامًا (فيديو)

السبت 26/يونيو/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن ثورة 30 يونيو غيرت مسار مصر تمامًا، وكانت بمثابة عودة الروح إلى الجسد، مؤكدًا أن مصر بعد مضي7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت واحة الأمن على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف "أمين" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" أن مصر قبل 30 يونيو كانت تتعرض لبعض المؤامرات الخارجية التي تحاك بشكل غير عادي وحالة من الاستهتار الغير العادي والفوضى، ومحاولة اختراق الأمن وتحويل البعض إلى مليشيات، ولكن انتفاضة الشعب والجيش أعاد مصر إلى الحياة الكريمة،

وأشار إلى أن علاقة الشعب المصري بشرطته بدأت تعود مرة أخرى في هذا اليوم الذي خرج فيه الشعب المصري حبًا في الوطن، بعد محاولات ضرب الشرطة المصرية وإظهار حالة من الكره وعمل عبث داخل الأوساط الشعبية وتعظيم حالة الكره والقيام بالعمليات الإرهابية قبل أن تتولى مصر انحسار الإرهاب لأنها كانت تحاربه نيابة عن العالم كله.

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مصر الفجر السيسي 30 يونيو

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