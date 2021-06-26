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وزير الخارجية: رباط مقدس يجمع بين الشعبين المصري والقطري
السبت 26/يونيو/2021 - 08:00 ص
أمنية فوزي
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قال سامح شكري وزير الخارجية ، إن العلاقات المصرية القطرية تسير حاليًا في مسارها الصحيح، وهناك رباط مقدس يجمع بين الشعبين المصري والقطري.
وأضاف "شكري"، أن تنفيذ اتفاقية العلا يسير بشكل جيد واللجنة المعنية بهذا الأمر تجتمع بشكل دوري.
إلى ذلك، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الذهاب لمجلس الأمن يضع المسؤولية على المجتمع الدولي لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة، مشددًا على أن مصر تعلم حقوقها المائية وكيفية الدفاع عنها.
وعن ملف العلاقات مع تركيا، أوضح وزير الخارجية، أن القوات التركية في ليبيا نظامية، وهي المقصودة برحيل القوات الأجنبية من ليبيا.
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