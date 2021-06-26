أنشيلوتي يحسم مصير نجم ريال مدريد

ينتظر أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، قرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشأن مستقبله في الفترة المقبلة سواء بالبقاء أو الرحيل.





سيبايوس ينتظر قرار كارلو أنشيلوتي

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن داني سيبايوس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد يعد من اللاعبين المدرجين في قوائم الرحيل لدى إدارة الميرنجي هذا الصيف.





وأوضحت الشبكة أن لاعب ريال مدريد الإسباني تلقى من ميلان وريال بيتيس، بعد أن قضى عامين على سبيل الإعارة مع آرسنال الإنجليزي.





وتابعت الشبكة موضحة أن سيبايوس يرفض الرد على العروض بالسلب أو الإيجاب، قبل معرفة قرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بشأن مستقبله.





وأتمت الشبكة تقريرها موضحة أن سيبايوس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد قد يقرر البقاء في البرنابيو، إذا حصل وعده أنشيلوتي، بفرصة لعب بالموسم الجديد.



