مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

كشف مصدر مقرب من إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز ولاعب المنتخب الأولمبي عن رغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي والاحتراف الخارجي عن طريق المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن رغبة اللاعب إبراهيم عادل، نجم نادي بيراميدز ومنتخبنا الأولمبى، فى المرحلة المقبلة خوض تجربة الاحتراف الأوروبى من خلال بوابة الأهلي الراغب بشدة فى الحصول على خدماته لتدعيم خط هجوم الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضاف، أن اللاعب يشعر بأن وجوده فى بيراميدز لا يُظهر قدراته بالشكل الأمثل، خاصة أن الفريق لا يقدم مستويات جيدة خلال هذه الفترة.





جدير بالذكر أن إبراهيم عادل يتصدر قائمة هدافى فريقه، فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الحالية، حيث جاء اللاعب فى المركز الثالث بترتيب هدافى البطولة بتسجل 4 أهداف حتى الآن.



