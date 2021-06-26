انتشال ثلاثة جثامين من أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار بالإسكندرية



وتلقى قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.



توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين في محاولة لانتشال السكان وإسعاف المصابين.



انتشلت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، ثلاث جثامين من أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار، الذي انهار عصر يوم الجمعة، وتجري قوات الحماية المدنية البحث عن الجثمان الرابعة والأخيرة، وسط تواجد كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة.