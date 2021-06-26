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معرض القاهرة للكتاب 2021: لدينا أكبر تجمع ناشرين بعد جائحة كورونا
السبت 26/يونيو/2021 - 07:20 ص
داليا الحسين
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كشف الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الجاري 2021.
وأوضح "الحاج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جملة المشتركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب العام 2021 سواء على أرض الواقع أو بتوكيلات تبلغ 1218 ناشرًا من 25 دولة، وهذا يعد أكبر تجمع فعلي للناشرين بعد ظهور كورونا".
ونوه بأن عدد عناوين المعرض تقترب من المليون سواء كانت تراثية أو حديثة أو كتب للأطفال أو كتب أجنبية، لافتًا إلى أن الفعاليات مكثفة ومركزة وبها قامات كبرى".
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