التفاصيل الكاملة للإجراءات المطلوبة لتسليم وحدات "دار مصر"

قالت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، إنه سيتم الإعلان في الجرائد الرسمية عن انتهاء الحدات السكنية ومواعيد التسليم بالتفاصيل، لافتة إلى أن فترة التسليم تستغرق فترة معينة، وتكون مفتوحة للجميع، وبعدها وقت للمتخلفين، وبعد مرور هذه المدة يتم دفع غرامة.





وكشفت "بيومي"، خلال تصريحات صحفية، تفاصيل تسليم وحدات "دار مصر"، موضحة أنها تتكون من 128 عمارة ضمن 367 عمارة "دار مصر"، لافتة إلى أنه تم تسليم 69 عمارة في شهر ديسمبر، متابعة: "نجهز حاليًا 128 عمارة للتسليم الجديد".



