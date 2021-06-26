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التفاصيل الكاملة للإجراءات المطلوبة لتسليم وحدات "دار مصر"

السبت 26/يونيو/2021 - 02:12 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، إنه سيتم الإعلان في الجرائد الرسمية عن انتهاء الحدات السكنية ومواعيد التسليم بالتفاصيل، لافتة إلى أن فترة التسليم تستغرق فترة معينة، وتكون مفتوحة للجميع، وبعدها وقت للمتخلفين، وبعد مرور هذه المدة يتم دفع غرامة.

وكشفت "بيومي"، خلال تصريحات صحفية، تفاصيل تسليم وحدات "دار مصر"، موضحة أنها تتكون من 128 عمارة ضمن 367 عمارة "دار مصر"، لافتة إلى أنه تم تسليم 69 عمارة في شهر ديسمبر، متابعة: "نجهز حاليًا 128 عمارة للتسليم الجديد".

وأضافت أن العمل يقوم بإنهاء المستحقات المالية الخاصة به في البنك أولًا، ثم يتسلم ورقة من الموقع بإيصال البنك، وبعدها يقوم بمعاينة الوحدة، ثم يقوم بعمل محضر استلام، وبعدها يتم تسليم عداد المياه والكهرباء، وبعدها يقوم بالتقديم على عداد الغاز، متابعة: "يتسلم العميل نموذج لكتابة أي ملاحظات عن الوحدة وقت المعاينة".

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