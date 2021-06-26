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في جلسة لرئيس بيراميدز مع اللاعبين: سعيد بالروح ومتفائل بالوصول للنهائي

السبت 26/يونيو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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عبر المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالروح المعنوية التي أظهرها لاعبو الفريق خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ لقاء الرجاء المغربي في الذهاب بالقاهرة، ووضوح حالة الإصرار الكبيرة على اللاعبين لعبور الفريق المغربي والوصول لنهائي الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي. 

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وعقد رئيس بيراميدز جلسة مع اللاعبين عقب انتهاء المران الأول بالمغرب والذي جرى على ملعب نادي الرجاء، وأكد للاعبين أنه سعيد بالروح المعنوية الرائعة التي أظهرها لاعبو الفريق وحالة الإصرار الواضحة على الوجوه من أجل تحقيق الانتصار والعودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل للنهائي.

شدد رئيس بيراميدز على أنه يثق كثيرا في إمكانيات اللاعبين وقدرتهم على عبور الفريق المغربي، خاصة وأن بيراميدز يضم أفضل العناصر في مختلف المراكز ويرجو الله أن يحالفهم التوفيق للفوز في المغرب والتأهل لثاني مرة إلى النهائي، واللعب على اللقب القاري الذي سيقام في بنين.

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