شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

كشفت حبيبة طارق، فتاة الفستان بجامعة طنطا، تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها بسبب فستانها في الجامعة، موضحة أنها بعد أداء الامتحان وتوجهها لاستلام البطاقة، سألها المراقب: "هو أنتي مسلمة ولا مسيحية"، فسألته عن سبب سؤاله.





وأشارت "طارق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن بعد خروجها من اللجنة وجدت مراقبتين، قالت إحداهما لها: "إنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"، مضيفة: "الاتنين كانوا بيتكلموا عليا، والمراقبة التانية سألتني هو إنتي مسلمة ولا مسيحية!"





وأضافت: "مراقبة منهم قالتلي أنا شفت بطاقتك وكنتي محجبة وقلعت الحجاب.. هو أنتي قررتي تبقي قليلة الأدب"، متابعة: "لما عرفوا أني من إسكندرية.. مراقبة منهم قالتلي أنا قلت بردو إنك من إسكندرية عشان لبسك، هما الإسكندرانية كده".



