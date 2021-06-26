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شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"
السبت 26/يونيو/2021 - 06:26 ص
هدى عبدالرازق
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كشفت حبيبة طارق، فتاة الفستان بجامعة طنطا، تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها بسبب فستانها في الجامعة، موضحة أنها بعد أداء الامتحان وتوجهها لاستلام البطاقة، سألها المراقب: "هو أنتي مسلمة ولا مسيحية"، فسألته عن سبب سؤاله.
وأشارت "طارق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن بعد خروجها من اللجنة وجدت مراقبتين، قالت إحداهما لها: "إنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"، مضيفة: "الاتنين كانوا بيتكلموا عليا، والمراقبة التانية سألتني هو إنتي مسلمة ولا مسيحية!"
وأضافت: "مراقبة منهم قالتلي أنا شفت بطاقتك وكنتي محجبة وقلعت الحجاب.. هو أنتي قررتي تبقي قليلة الأدب"، متابعة: "لما عرفوا أني من إسكندرية.. مراقبة منهم قالتلي أنا قلت بردو إنك من إسكندرية عشان لبسك، هما الإسكندرانية كده".
وتابعت: "المراقبة قالتلي وأنتي ماشية الهوا هيطير فستانك، ربنا يهديكي وترجعي لحجابك"، مستطردة: "خلوني فرجة للكلية"، منوهة بأنها سبق وأن قال لها أحد الأشخاص في الكلية: "إيه يا قطة رايحة فين"، وكانت حينها ترتدي بنطالًا فضفاضًا، لافتة إلى أنها نشرت تفاصيل الواقعة عبر صفحتها على الفيسبوك، لافتة إلى أن عميد الكلية تواصل معها، وأكد لها أنه سيتخذ الاجراءات اللازمة في الواقعة.
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