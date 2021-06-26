مفاجأة في خط الوسط.. ملامح تشكيل الأهلي أمام الترجي

استقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثلاثي خط الوسط امام الترجي التونسي اليوم بدوري أبطال أفريقيا.





وقرر موسيماني الدفع بكلا من عمرو السولية وديانج وحمدي فتحي في الوسط بعد تألق الثلاثي خلال مباراة الذهاب .





وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله محمد شريف .





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي اليوم في التاسعة مساء على ملعب السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



