مانشستر سيتي يقترب من ضم جريليش بـ100 مليون إسترليني

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب جاك جريليش لاعب أستون فيلا، من الانتقال إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المفاوضات بين مانشستر سيتي وأستون فيلا تقدمت بشكل كبير، لضم جريليش في صفقة ستكلف السيتي 100 مليون استرليني، وذلك وعلى الرغم من رغبة السيتي في التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام، إلا أن النادي وافق على الصفقة الضخمة لضم جريليش.





ويتواجد جريليش مع صفوف المنتخب الإنجليزي حاليًا، وشارك في فوز الأسود الثلاثة على التشيك بهدف دون رد في اليورو يوم الثلاثاء الماضي.





ويبدو جريليش واثقًا من مغادرة أستون فيلا، حاصة أن النادي سبق وأن وافق على السماح له بالرحيل في الصفقة الأكبر بالبريميرليج، رغم تبقي 4 أعوام في عقده الحالي.



