Advertisements

بريتني سبيرز غاضبة: الوصاية بحقي مؤذية ولا أخلاقية

السبت 26/يونيو/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


كشفت المغنية الأميركية الشهيرة بريتني سبيرز عن شعورها الشديد بالإحباط بسبب قرار الوصاية المفروض عليها منذ 13 سنة.. إلا أن مغنية البوب عليها التحلي بالصبر حتى تبلغ غايتها. 

ويقول خبراء قانونيون، إن إنهاء حكم الوصاية الذي أصدرته المحكمة ليس بالأمر السهل، إذ يتعين على بريتني (39 عاما) إقناع القاضي بأنها قادرة على إدارة شؤونها وأرصدتها وأملاكها التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار وفقا لما ورد في وثائق المحكمة.

كما قال محامي العائلة كريستوفر ملتشر "ما إن يخضع شخص للوصاية يكون من الصعب رفعها عنه لأن المحكمة لا تريد أن ينتهز من كان خاضعا لها رفع هذه الحماية بمجرد اتخاذ قرار بذلك"، مضيفاً "لا بد أن يُظهروا أنها لم تعد ضرورية".

وفي تصريحات غاضبة للقاضية المشرفة على قضيتها، وصفت بريتني أمس الأربعاء الوصاية بأنها مؤذية وبلهاء ومحرجة ولا أخلاقية. وتوسلت المغنية لإنهاء هذا الترتيب دون الخضوع لمزيد من الفحوص النفسية.

كما أضافت "لا أريد تقييمي وأن أمكث في غرفة مع أشخاص لأربع ساعات يوميا كما فعلت من قبل. إذا كنت قادرة على الشغل والكسب والعمل من أجل نفسي ودفع أجور آخرين فلا معنى لذلك".

وبدأت الوصاية في 2008 عندما تعرضت بريتني لانهيار نفسي لم يتم الإفصاح عن طبيعته. وبعد ذلك بعام عادت للعمل وأصدرت ألبومات جديدة وظلت تقدم عروضا على الهواء مباشرة لعشرة أعوام حتى أواخر 2018. 

وأشادت القاضية بريندا بيني بشجاعة بريتني وصراحتها، لكنها قالت أمس الأربعاء، إن على المغنية تقديم التماس للمحكمة لإنهاء الوصاية قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. ولم يجر تحديد أي موعد جديد. 

وبموجب شروط الوصاية في كاليفورنيا، يرسل القاضي عادة محققا عينته المحكمة للتحدث مع سبيرز وأطراف معنية أخرى، منها والداها جيمي ولينا سبيرز ومدير رعايتها الصحية والمؤسسة المالية التي تدير شؤون أعمالها. ويتخذ القاضي القرار النهائي.



أخبار تهمك

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ أقل من ساعتين

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد الترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أنشيلوتي يحسم مصير نجم ريال مدريد

منذ ساعة

موسيماني يستقر على وضع نجم الأهلي بدكة البدلاء أمام الترجي

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة في خط الوسط.. ملامح تشكيل الأهلي أمام الترجي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:47 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

12:16 ص

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

12:31 ص

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

05:35 م

مفاجأة في خط الوسط.. ملامح تشكيل الأهلي أمام الترجي

12:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى