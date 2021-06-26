بيريز يكشف تطور جديد بشأن صفقة كيليان مبابي

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، عن إمكانية التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان في الصيف الذي وصفه بأنه "لاعب عظيم".





وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني في مقابلة مع إذاعة أوندا سيرو، قال بيريز "الجميع يعرف سياستي، من يلعبون هنا هم الأفضل".





وتابع رئيس ريال مدريد: "هذا المزيج من أفضل اللاعبين والشباب أعطانا النجاح هذا ما نعمل عليه، هذا العام نحن في مرحلة تجديد متضررة بسبب وباء كورونا".





وأكمل: "الكل يعرف ما يمكنني فعله، ويثقون بي. لقد أحضرت فيجو وزيدان ورونالدو وبيكهام وكريستيانو".





واسترسل: "سيأتي أولئك الذين أعتقد أنا وهم أنهم الأفضل طالما كان ذلك ممكنًا. مبابي لاعب رائع، لكن من عدم الاحترام، التحدث عن لاعبين ليسوا في ريال مدريد".





وأتم رئيس المينرجي: "لم نتحدث مع فاران بعد، لقد ذهب إلى اليورو. لقد تصرف فاران دائمًا بشكل جيد لأنه رجل نبيل. إذا أراد المغادرة سيقول ذلك".



