قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة، على أرضية ملعب ستاد الأهلي we السلام.





وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الترجي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتُذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قنوات beIN Sports HD 4،beIN Sports 1 HD Premium، beIN Sports Connect.





كما تُذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.



