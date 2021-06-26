بعد تعافيه من كورونا.. سليم سحاب يُحيى حفل كورال أطفال مصر بقصر البارون

يحيي المايسترو سليم سحاب لإحياء حفل كورال أطفال مصر الذى يقام تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم 30 يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك في الحديقة الأمامية بقصر البارون.

ويعتبر هذا الحفل الظهور الأول للمايسترو سليم سحاب، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

سليم سحاب مايسترو الفرقة القومية للموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية، ولد في فلسطين عام 1941 و نشأ في القاهرة يحمل الجنسيتين المصرية و اللبنانية.

درس الموسيقى في معاهد روسيا العريقة حيث حصل على دبلوم قيادة أوركسترا سيمفوني من معهد تشيكوفسكي الشهير وأسس فرقا عديدة في لبنان للكبار والصغار قبل أن يوظّف عقله الموسيقي وقلبه لخدمة الفرقة القومية للموسيقى العربية التي أسسها ويشرف عليها في القاهرة.

مؤسسة المبدع العربي يشرف عليها ويتولى إدارتها المايسترو سليم سحاب. اهداف المؤسسة، يأتي في مقدمتها اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة في مجالات الغناء والعزف على الآلات الشرقية والتلحين وقيادة الأوركسترا فضلا عن تنظيم ورش العمل الفنية بهدف رفع كفاءة العازفين. من أهداف المؤسسة أيضاً إقامة الندوات والمؤتمرات من أجل نشر الوعي الموسيقي لدى الجمهور العربي.