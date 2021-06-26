عقار العطارين المنهار.. حلقة جديدة في مسلسل يحصد أرواح أهالي الإسكندرية (صور)

استيقظ أهالي العطارين بوسط محافظة الإسكندرية، صباح الجمعة، على فاجعة جديدة ضمن مسلسل انهيار العقارات، حيث شهد شارع الأحرار بالمنطقة انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق، خلّف ضحايا ومصابين أسفل الأنقاض.





الفاجعة سرعان ما أحدثت حالة من الفزع صاحبها هلع المواطنين القريبين من الواقعة، الذين حرصوا على محاولة استخراج سكان العقار من أسفل الأنقاض للتقليل من حجم الأضرار، غير أنّ محاولاتهم باءت بالفشل قبل أن تصل قوات الحماية المدنية لتبدأ في البحث عن الضحايا وانتشالهم.





كانت البداية عندما تلقّى اللواء محمود أبوعمره مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغًا بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض.

وتوجهت قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسؤولين على الفور لمحاولة لانتشال السكان وإسعاف المصابين.





- محافظ الإسكندرية يأمر بالتعامل الفوري مع الحادث

غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة انتقلت إلى موقع العقار الكائن بـ13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط، عقب توجيه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.





وذهب أيضا كل من الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث، بهدف الإطمئنان على الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع، وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، وهدي أبوكليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.





- الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص من تحت الأنقاض

بدورها نجحت قوات الحماية المدنية بالمحافظة، في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، فيما جرى البحث عن آخرين أسفل الانقاض، وسط تواجد كثيف من رجال الأمن وسيارات الإسعاف التي عملت على نقل المصابين إلى المستشفيات.





- مفاجأة في ملف العقار المنهار

من جانبه كشف مصدر بحي وسط الإسكندرية، أن العقار المنهار كان صدر له قرار ترميم حمل رقم 72 في عام 2018، حرصًا على حياة قاطنيه، حيث كان يعاني من بعض الشروخ التي كانت تحتاج تدخلا في جدرانه.





وأضاف ذات المصدر لـ" الفجر "، أن سكان العقار رفضوا قرار الترميم وفضلوا العيش داخله، ولذلك لم يتم تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أنه فور تلقي إخطارا بالحادث تحركت أجهزة الحي وسيارات الإسعاف ورجال الأمن وقوات الحماية المدنية، وحاولت الأخيرة رفع الأنقاض بحثًا عن ضحايا أو مصابين.





- نيابة العطارين تعاين موقع العقار المنهار

تحول فريق من نيابة العطارين بالإسكندرية، لمعاينة موقع عقار شارع الأحرار المنهار بالمنطقة، وطالبت النيابة ملف العقار المنهار وسماع أقوال شهود العيان الواقعة، للوقوف عن أسباب الانهيار.





- نقل سكان العقار المنهار إلى مدرسة إيواء

هذا وأعلنت محافظة الإسكندرية أنه تم نقل قاطني عقار العطارين المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي.





وأشارت إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل "كردون" وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.





- انتشال 3 جثامين من أسفل العقار

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، نجحت قوات الحماية المدنية في انتشال ثلاث جثامين ضحايا من أسفل أنقاض العقار المنهار، كما تجري قوات الحماية المدنية بالإسكندرية البحث عن الجثة الرابعة والأخيرة، أسفل العقار المنهار، وسط وجود كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة.





- مسلسل استمرار انهيار عقارات الإسكندرية