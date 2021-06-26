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مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا
السبت 26/يونيو/2021 - 01:58 ص
غدير أحمد
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استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن ملامح تشكيل الفريق خلال مباراة الترجى التونسى، فى إطار منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
ومن المرجح أن يكون نفس تشكيل مباراة الذهاب، باستثناء تغيير وحيد، وهو البدء بـ محمد مجدى أفشة، بدلاً من صلاح محسن.
ويخطط الجنوب إفريقي أن يمنح أفشة أفضلية فى وسط الملعب، بجانب تواجد حمدى فتحى، واستخدامه فى تغيير أسلوب وطريقة اللعب بحسب ما يقوم به فريق الترجى.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف نهائي دوري إبطال إفريقيا كالآتي:"
في حراسة المرمى: محمد الشناوى.
وفي خط الدفاع: أكرم توفيق، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلى معلول.
وفي خط الوسط: حمدى فتحى، وأليو ديانج، والسولية، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدى أفشة.
أمًا عن خط الهجوم: محمد شريف.
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