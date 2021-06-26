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مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

السبت 26/يونيو/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن ملامح تشكيل الفريق خلال مباراة الترجى التونسى، فى إطار منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ومن المرجح أن يكون نفس تشكيل مباراة الذهاب، باستثناء تغيير وحيد، وهو البدء بـ محمد مجدى أفشة، بدلاً من صلاح محسن.

ويخطط الجنوب إفريقي أن يمنح أفشة أفضلية فى وسط الملعب، بجانب تواجد حمدى فتحى، واستخدامه فى تغيير أسلوب وطريقة اللعب بحسب ما يقوم به فريق الترجى.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف نهائي دوري إبطال إفريقيا كالآتي:"

في حراسة المرمى: محمد الشناوى.

وفي خط الدفاع: أكرم توفيق، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلى معلول.

وفي خط الوسط: حمدى فتحى، وأليو ديانج، والسولية، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدى أفشة.

أمًا عن خط الهجوم: محمد شريف.

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