ليفربول يفاوض كومان.. وبايرن ميونيخ يرد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول قدم عرضًا لنادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل التعاقد مع لاعبه الدولي الفرنسي، كينجسلي كومان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويمتلك كومان عقدًا مع بايرن ميونخ، ينتهي بعد عامين، في 30 يونيو 2023، والنادي البافاري يجد صعوبة في تجديد عقد جناحه.





وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، نقلًا عن "لاجازيتا" الإيطالية، فإن ليفربول قدم عرضًا قدره 35 مليون يورو لبايرن ميونخ من أجل التعاقد مع كومان.





وتابعت الصحيفة، أن نادي بايرن ميونيخ رد على ليفربول، وطلب من النادي الإنجليزي الحصول على 50 مليون يورو، من أجل بيع كومان.





وأشارت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد، يدرس إمكانية التواصل مع بايرن لضم كومان، خاصًة في ظل تعنت بوروسيا دورتموند بشأن بيع جادون سانشو.



