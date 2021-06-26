نشرة حوادث "الفجر".. النائب العام يلتقي وزير العدل الفرنسي

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





النيابة تأمر بالتحفظ على هاتف علاء حسانين في قضية التنقيب عن الآثار

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بالتحفظ علي هاتف النائب البرلماني السابق علاء حسانين و14 متهم أخر معه في قضية التنقيب عن الأثار، لتفريغها والتحفظ علي الفيديوهات التي توجد بداخلها والمكالمات التليفونية للمتهمين، وكلفت باستكمال تحريات المباحث عن الصحيفة الجنائية للمتهمين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





فشلت في السرقة فـ"قفزت من الطابق الثاني".. ملابسات سقوط خادمة بأكتوبر

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات سقوط سيدة من الطابق الثاني بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أنها كانت تعمل خادمة داخل الشقة محل الواقعة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





النائب العام يلتقي وزير العدل الفرنسي بالعاصمة باريس

التقى اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري «المستشار النائب العام» -ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة- وفي رفقته «السيد علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا»، بـ « إيريك دوبون موريتي وزير العدل الفرنسي» وفي صحبته وفد رفيع المستوى من الوزارة بمقرها بالعاصمة باريس. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





قانوني يكشف معلومات مثيرة عن "فتيات التيك توك" ويشرح جرائمهم

كشف خبير قانوني في تصريح خاص ل "الفجر" عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقضية حنين حسام التى تم القبض عليها أمس وغيرها من الفتيات اللائي تم الحكم عليهمن في قضيا مشابهة وعرفن باسم قضايا "فتيات التيك توك".