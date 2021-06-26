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إيرادات مرتفعة لـ "Fast and Furious 9" في شباك التذاكر المصري

السبت 26/يونيو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
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نجح فيلم الأكشن Fast and Furious 9  تحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر المصرى، وذلك منذ طرحه في دور العرض المصرية يوم 19 مايو الماضي

ووصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ عرضه وحتى الان  14 مليون جنيه.

فيلم Fast and Furious 9، يعرض في ثمانية أسواق عالميًا، منهم كوريا وهونج كونج وروسيا، والإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والصين.

وبلغت إيراداته في الصين بمفردها 105 ملايين دولار في الافتتاحية بما يعادل 680 مليون يوان صينى.

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