ميلان يقترب من صفقة جديدة بالميركاتو الصيفي

أصبح نادي ميلان الإيطالي على أعتاب التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتعاقد ميلان حتى الآن مع المدافع الإنجليزي فيكايو توموري من تشيلسي، والحارس الفرنسي مايك ماينان من ليل.





وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان يقترب من شراء عقد ساندرو تونالي من صفوف بريشيا هذا الصيف.





ولعب تونالي مع ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء نظير 15 مليونًا، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين، إلا أن الروسونيري أهدر فرص تفعيل هذا البند في الشهر الحالي.





وتابع الموقع، أن ميلان تفاوض من جديد مع بريشيا بشأن تونالي في اليومين السابقين، ووصل إلى اتفاق حول شراء اللاعب نظير 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى جياكومو أولزير، ناشئ الروسونيري.





وأشار الموقع، أن بريشيا طلب الحصول أيضًا على خدمات المهاجم الشاب لورينزو كولومبو، إلا أن الأخير رفض هذا الاقتراح.



