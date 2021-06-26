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صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

السبت 26/يونيو/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
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نجح نادي الزمالك في حسم التعاقد مع عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وجاء التعاقد مع عمرو جمال مقابل 10 مليون جنيه لقيادة هجوم فريق الزمالك في الموسم الجديد وذلك بعد موافقة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على ضم اللاعب بعد تراجع مستوى المهاجمين الحاليين في صفوف القلعة البيضاء.

وحصل النادي الزمالك على توقيع عمرو جمال على عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء على أن يتم الاعلان عن الصفقة عقب انتهاء الموسم الحالي.

وكان النادي الاهلي استقر على عدم عودة عمرو جمال إلى الفريق في الموسم المقبل وذلك بناءا على رغبة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

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