الغرفة التجارية بأسوان تشارك في فعاليات مهرجان المانجو 2021

افتتحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، فعاليات مهرجان المانجو في أسوان ضمن خطة المحافظة لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتفعيل عرضها بالأسواق وذلك برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





نظم المهرجان الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة بمشاركة 12 مزارعًا وتاجرًا من العارضين والجمعيات الزراعية المتنوعة وتناول المهرجان عرض العديد من أنواع المانجو بأسعار الجملة بحديقة الورد وذلك لمدة 5 أيام.



