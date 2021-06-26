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الغرفة التجارية بأسوان تشارك في فعاليات مهرجان المانجو 2021
السبت 26/يونيو/2021 - 05:45 ص
فتح الله رضوان
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افتتحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، فعاليات مهرجان المانجو في أسوان ضمن خطة المحافظة لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتفعيل عرضها بالأسواق وذلك برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
نظم المهرجان الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة بمشاركة 12 مزارعًا وتاجرًا من العارضين والجمعيات الزراعية المتنوعة وتناول المهرجان عرض العديد من أنواع المانجو بأسعار الجملة بحديقة الورد وذلك لمدة 5 أيام.
وشاركت الغرفة التجارية بأسوان فعاليات المهرجان بحضور أمين عام الغرفة التجارية ممدوح محمد سيد، نائبا عن رئيس الغرفة المحاسب محمد أبوالقاسم عبدالوارث وقد ذكر أمين عام الغرفة إن المهرجان يعرض به العديد من أنواع المانجو المتميزة بالجودة، حيث تتميز بها محافظة أسوان عن غيرها من محافظات الجمهورية والمهرجان آلية من آليات التسويق العالمية لعرض المنتج الأسواني والجذب لتسويق المنتج محليا وعالمي.
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