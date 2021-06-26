تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري.





تعديلات في تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

ويبحث المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، اجراء تعديلات على تشكيل الفارس الأبيض في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة بالدوري.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون للدوري مساء الإثنين المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة.





ويدرس المدرب الفرنسي الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا، من بداية المباراة، بدلاً من يوسف أوباما، بعدما ظهر الفهد الاسمر، بشكل متميز، في الفترة الأخيرة.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 58 نقطة ويسعي الأبيض لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث أمام مصر المقاصة لتثبيت الصدارة.



