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دورتموند يفاوض بديل سانشو

السبت 26/يونيو/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بات جادون سانشو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب اقترب من تمثيل نادي مانشستر يونايتد، خلال الموسم المقبل، موضحة أن النادي الإنجليزي وافق على دفع 77 مليون جنيه إسترليني، مقابل التعاقد معه.

وأكدت صحيفة "بيلد"، أن دورتموند دخل في مفاوضات مع مينو رايولا، وكيل دونيل مالين لاعب آيندهوفن الهولندي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض رحيل سانشو المحتمل.

واوضحت أن عملية انتقال مالين إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، ستتم مقابل حوالي 25 مليون جنيه إسترليني، ليقطع النادي الألماني طريق ليفربول نحو اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

جدير بالذكر أن الجناح الهولندي نجح في تسجيل 27 هدفًا كما صنع 10 آخرين، مع آيندهوفن، خلال الموسم الماضي، وهو ما جذب له أنظار مسؤولي دورتموند في الأشهر الأخيرة.

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