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موسيماني يؤجل حسم مصير أجايي

السبت 26/يونيو/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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قرر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تأجيل حسم مصير النيجيري جونيور أجايي من الرحيل عن صفوف الفريق من عدمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن موسيماني اتفق مع لجنة تخطيط بالنادى الأهلي على تأجيل حسم مصير النيجيرى جونيور أجايى لنهاية الموسم والتركيز على مشوار الفريق فى بطولتي إفريقيا والدوري.

وكان موسيمانى طلب من لجنة التخطيط التعاقد مع جناح أجنبى بين العناصر المطروحة، وفى حالة التوصل لاتفاق سيتم النظر فى مصير أجايى سواء بالموافقة على رحيله أو تجديد عقده والإبقاء عليه.

⁠وأوضحت التقارير أن مصير أجايى سيتوقف على وجود لاعب أجنبى جديد فى القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أن موسيمانى يريد جناحين جدد فى الموسم الجديد لتجديد دماء الفريق.

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