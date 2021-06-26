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إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة في صفقة تبادلية

السبت 26/يونيو/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة قد يعقد صفقة تبادلية مع إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ألبا قد ينتقل إلى إنتر بالفعل لكن عبر صفقة تبادلية مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لديه تقارير جيدة عن باستوني، لكن تجديد اللاعب عقده الشهر الماضي قد يعطل الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك لاعبين آخرين من إنتر قد يدخلون الصفقة بدلًا من باستوني، مثل المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، أو المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أو لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت مؤخرًا أن إنتر يرغب في الحصول على خدمات الظهير الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا هذا الصيف.

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