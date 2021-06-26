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انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان

السبت 26/يونيو/2021 - 03:02 ص
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
فتح الله رضوان
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بدأت لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك" أعمالها اليوم الجمعة بمسرح فوزي فوزي "المسرح الصيفي" التابع لفرع ثقافة أسوان، ولقاء المتقدمين في أول أيام عمل اللجنة.

تضم لجنة الاختيار كل من المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، الفنان أحمد أبوعميرة المشرف على الفرق المسرحية النوعية، المخرج خالد أبوضيف، والناقد محمد الروبي رئيس تحرير مجلة مسرحنا.

جدير بالذكر أنّ مجمل أعداد المتقدمين من المواهب بمحافظة أسوان ٦٤٤ متقدمًا من الجنسين من كل قرى ومراكز المحافظة، تلتقي بهم اللجنة على مدى ستة أيام اعتبارًا من ٢٥ وحتى ٣٠ يونيو الحالي.

ومن المتوقع قيام اللجنة بالتحرك خارج أسوان للقاء المتقدمين بقصر ثقافة كوم أمبو وقصر ثقافة السباعية خلال الأيام المقبلة.
انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان
انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان
انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان
انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان
انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان
انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان
انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان
انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان
انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان
انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان

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