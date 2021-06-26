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اخر تطورات صفقة سفيان رحيمي مع الأهلي

السبت 26/يونيو/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل القلعة الحمراء اخر تطورات الأهلي مع الرجاء المغربي للتعاقد مع سفيان رحيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب المصدر ، فإن مسئولي الأهلي قرروا تأجيل المفاوضات مع الفريق المغربي بشأن ضم سفيان رحيمي بسبب ارتباط الفريقين ببطولتي أفريقيا.

وأضاف، أن الأهلي حصل علي الموافقة المبدئية من اللاعب ويتبقى فقط الاتفاق على الأمور المالية بين الناديين.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي اليوم في التاسعة مساء على ملعب السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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