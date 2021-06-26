غريب يطيح بهذا الرباعي من قائمة المنتخب الأولمبي

اقترب موعد إعلان قائمة منتخب مصر الأولمبي النهائية، التي سيخوض بها الفراعنة الصغار، أولمبياد طوكيو، المقرر لها الشهر المقبل.





ومن المقرر أن يعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، قائمة المنتخب يوم الثلاثين من شهر يونيو الجاري، والتي سوف تضم 18 لاعبًا، من بينهم 3 فوق السن، بجانب 4 لاعبين بدلاء "حارس و3 لاعبين".





واوضحت تقارير صحفية أن شوقي غريب استقر على استبعاد الرباعي "أحمد فتحي وأحمد أيمن منصور "بيراميدز"، ومحمد عبد المنصف حارس وادي دجلة، وعامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا".





جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب، صعد للأولمبياد، بعد الفوز بلقب النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا "تحت 23 عاما"، التي أقيمت في مصر.





ويقع المنتخب المصري في مجموعة نارية تضم معه كلا من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.



