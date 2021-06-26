موعد مباراة البرازيل ضد الإكوادور في بطولة كوبا أمريكا

يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب الإكوادور غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب البرازيل الوطني.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كوبا أمريكا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





يذكر أن منتخب البرازيل قد تأهل الي الدور المقبل من بطولة كوبا أمريكا بعد تصدر مجموعته.



