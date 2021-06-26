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الكشف عن مطالب كارتيرون في الاجتماع السري مع حسين لبيب

السبت 26/يونيو/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع حسين السيد، عضو المجلس، وطلب منه بضرورة عدم الحديث عن الصفقات خلال وسائل الإعلام.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن المدرب الفرنسي طالب إدارة الزمالك بعدم الكشف عن أسماء الصفقات أو الراحلين عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية لعدم تشتيت اللاعبين خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح المدرب للإدارة على أن الموسم لازال ممتد حتى أغسطس المقبل، والفريق ينافس بقوة على بطولة الدوري، مطالبًا بعدم الإعلان من الأساس عن أي صفقة وذلك حال حسمها في الوقت الحالي.

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