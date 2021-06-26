Advertisements
الكشف عن مطالب كارتيرون في الاجتماع السري مع حسين لبيب
السبت 26/يونيو/2021 - 05:00 ص
محمد زويد
Advertisements
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع حسين السيد، عضو المجلس، وطلب منه بضرورة عدم الحديث عن الصفقات خلال وسائل الإعلام.
وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن المدرب الفرنسي طالب إدارة الزمالك بعدم الكشف عن أسماء الصفقات أو الراحلين عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية لعدم تشتيت اللاعبين خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.
وأوضح المدرب للإدارة على أن الموسم لازال ممتد حتى أغسطس المقبل، والفريق ينافس بقوة على بطولة الدوري، مطالبًا بعدم الإعلان من الأساس عن أي صفقة وذلك حال حسمها في الوقت الحالي.
Advertisements