تشكيل البرازيل المتوقع ضد الإكوادور في بطولة كوبا أمريكا

يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب الإكوادور غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب البرازيل الوطني.





وجاءت تشكيلة البرازيل الرسمية كالتالي:-





حراسة المرمى: ويفرتون





الدفاع: ساندرو، ماركينيوس، سيلفا، دانيلو.





الوسط: ريتشارلسون، كاسيميرو، فريد.





الهجوم: نيمار، جيسوس، إيفرتون.



