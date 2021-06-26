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الزمالك يواصل موجة التجديدات للاعبي الفريق

السبت 26/يونيو/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن عرض اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، علي الثنائي عبد الله جمعة، واشرف بن شرقي، تمديد عقديهما لثلاث مواسم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولي اللجنة في غلق ملف التجديد للاعبي الفريق في اسرع وقت ممكن.

وينتظر ان يعقد مسؤولو اللجنة، جلسة مع الثنائي عقب مباراة الفريق في الدوري امام مصر المقاصة، والمقررة الاثنين المقبل، وسيتم خلال الجلسة عرض القيمة المالية من قبل الزمالك بشأن تمديد عقد الثنائي.

ويأمل مسؤولو اللجنة في حسم ملف التجديد للثنائي في اسرع وقت حتي يتثني لها الدخول في التفاوض مع الصفقات الجديدة التي يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في ضمها لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وسبق للفرنسي باتريس كارتيرون، وطالب من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عدد من الصفقات بضمها، وهم تدعيم مركز رأس الحربة، ولاعب الوسط المهاجم، وقلب دفاع، وظهير ايمن.

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